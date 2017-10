Genka ja Paul Oja on juba aastaid koos musitseerinud ning andsid 2014. aastal välja ühise kauamängiva "Genka / Paul Oja".

Sip€lga 14 on uus räpipunt Eestis, mille liidriks on 19-aastane Patrick Paidla. Bändinimi on inspireeritud kodumaisest seriaalist "Wremja". "See oli ja on siiamaani üks mu lemmikuid Eesti sarju üldse. Hakkasin tegema sõpradega räpiprojekti ja mõtlesime, et ei hakka ilgelt cooli nime panema, paneks midagi naljakat," selgitas Paidla, kuidas tema punt nime sai. Kokku on antud umbes 25 kontserti ning bändi repertuaaris on 20 lugu.

Genka, Paul Oja ja Sip€lga 14 esinesid raadiomaja ees täna hommikul kell 9.40. Minikontserti sai kuulata Raadio 2 eetris. Sama punt suundub juba homsest kontserdituurile Eestis.