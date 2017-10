Vikerraadio uueks muusikajuhiks saab Sten Teppan

Eesti Raadios alustas Teppan tööd aastal 2000, raadiokuulajatele on ta varasemast ajast tuttav Raadio 2-st, kus ta töötas 13 aastat saatejuhi ja toimetajana ning kus tema eestvedamisel sündis ka kontsertsündmuste sari "R2 Live". Vikerraadios töötab Sten Teppan alates 2014. aastast. Ta saadab sümpaatse kaaslasena kuulajaid esmaspäevast neljapäevani teel töölt koju ehk kella neljast kuueni, pühapäeviti kell 10.10 on eetris tema vestlussaade "Käbi ei kuku...", kus kohtuvad ühe perekonna kaks põlvkonda.

Sten Teppan on raadiomaastikul tegutsenud kaks aastakümmet. "Kirg teistele muusikat mängida mattis kõik muu enda alla juba teismelisena. Ajakirjandusõpe Tartu Ülikoolis oli minu jaoks "pilet" raadiosse ja seesama kirg on nüüdseks 21 aastat olnud ka minu töö," lausus Teppan.

"Muusika loob meeleolu ja on raadiokuulajatele läbi eetri väga oluline kaaslane. Sten Teppani muusikalised teadmised, maitse ja taju sobib suurepäraselt Vikerraadio tervikliku helipildiga. Loomulikult tuleb kasuks ka tema elupõline kirg ja armastus muusika vastu, mida ta on seni saanud peamiselt avaldada raadioeetris muusikat mängides ja muusikuid intervjueerides – ja nüüd alates novembrikuust ka Vikerraadio laiemat kõlapilti kujundades," sõnas peatoimetaja Ingrid Peek. "Oleme väga tänulikud Taavi Otsusele, kes pidas Vikerraadio muusikajuhi vastutusrikast ametit viimased viis aastat," lisas Peek.

"Vikerraadio kuulajaskond on nii mitmekesine, et oleks ebaõiglane muusikavalikut piirata vanuse või stiili põhjal. Meie märksõnadeks on meloodia ja ajatus, olgu siis tänapäevaste või nostalgiaartistide lauludes. Oma põlvkonnale tuttavad lemmikud kõlavad nii vanemate kui ka nooremate jaoks. Senisest rohkem tähelepanu saab kindlasti eesti muusika," kirjeldas Sten Teppan oma nägemust Eesti kuulatuima raadiojaama muusikavaliku põhiprintsiipidest.

