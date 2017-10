Poolfinaalid toimuvad 5. oktoobril Tartu Genialistide klubis, 6. oktoobril Pärnu kultuuriklubis Tempel ja 7. oktoobril Tallinnas kohvikus Sinilind

"Hea meel on näha, et huvi nii kuulajate kui muusikute poolt kasvab Noortebändi vastu iga aastaga. Poolfinalistide seas on väga tugevaid ja eristuvaid kooslusi ning igaühel on suur võimalus finaali pääseda," sõnas peakorraldaja Märt Truman.

Konkursi produtsent Kristine Kebbinau lisas, et žanrite mitmekesisus ja osalejate eksperimenteerimusjulgus pakub ka tänavu eriti värskeid ja üllatuslikke muusikapärleid. "Julgeme öelda, et Noortebändi kontserdid on just need, kus kuulajad saavad olla uute muusikavoolude sündmise tunnistajateks," lausus ta.

Noortebänd 2017 poolfinaalides osalevad:

Tartu (05.10) Genialistide Klubis - 4 AM, Eliot Ness, Kolmainsus, Waxxers, Mir

Pärnu (06.10) Kultuuriklubi Tempel - To'ko, Inger, Zunorodo, Islanders, Hommage

Tallinn (07.10) Kohvik Sinilind - Rainer Ild, Up the Sky, Nora's Closure, Nord Lights, Arg Part

Tutvu poolfinalistidega siin!

Esimesed kolm finalisti selguvad juba kontsertõhtute lõpuks. Neljanda finalisti valib žürii kõikide poolfinaalide peale kokku ning viies finalist selgub rahvahääletuse teel.

Noortebändi finaalgala toimub 11. novembril Tallinnas Kultuurikatlas. Kontserdist teeb otseülekande ETV2. Pileteid finaali saab soetada alates 10. oktoobrist.

Noortebänd on kasvanud suureks bändikonkursiks, mis on noortele talentidele olnud muusikakarjääri kiirendiks juba 17 aastat. Noortebändil on osalenud Eesti muusika raudvara ja tõusvad maailmamuusika vallutajad (Ziggy Wild, The Boondocks, Frankie Animal, Sibyl Vane, Andres Kõpper, Karl Erik Taukar, Grete Paia jt).

Noortebändi tegemistega saab kursis olla ERR-i Menu erilehel.