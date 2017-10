Galerii: New Yorgi moenädal osalenud Kristel Kuslapuu näitas kollektsiooni

Eile avati pidulikult moefilmide festival MoeKunstiKino, kus esitles välketteastena esitles kollektsiooni New Yorgi moenädalalt naasnud Kristel Kuslapuu.

Kuslapuu kollekstioon "Little Boys Blue", mida naine New Yorgis esitles, räägib ühiskonnakriitiliselt sellest, kuidas tänapäeval võiks kindlaid soorolle omavaid rõivaid olla vähem. "Ometigi näeme tänaval väikeseid lapsi, kelle tunneme ära just nende riietuse värvuse tõttu – väikesed tüdrukud mannavahu roosas ja väikesed poisid mehelikus sinises," kommenteeris Kuslapuu.

Kuslapuud on tunnustatud aastal 2011, kui ta nomineeriti 20-aastaselt Hõbenõela auhinnale ning samuti aastal 2016, kui oli 25-aastaselt Kuldnõela nominent. Lisaks Eestile on ta näidanud oma kollektsioone Rootsis, Saksamaal, Leedus, Kiievi moenädalal ja Riia moenädalal. Samuti on Kuslapuu loomingut näidatud Suurbritannia, Saksamaa, Rootsi ja Itaalia väljaannetes.