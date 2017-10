Filmispikker: algab moefilmide festival

Filmides leidub nii glamuuri ja sära kui ka probleeme ning pisaraid. Kpkku jõuab vaatajateni üheksa filmi:

FILM KÕRGMOE AUSTAJALE – "Kõrgmoe uued valitsejannad" (2014, Prantsusmaa)

"Kõrgmoe uued valitsejannad" mõtestab haute couture’i mõiste lahti tänapäevases tähenduses, uurides nende noorte moedisainerite seas valitsevaid trende, kes on juba tembeldatud kõrgmoeloojateks või alles loodavad seda ihaldatud tiitlit ära teenida. Filmi keskmes on kaks noort disainerit Delphine Manivet ja Iris van Herpen, kes kombineerivad oma loomingus julgelt traditsioonilist ja moodsat, lõhkudes niiviisi klassikalist kõrgmoe koodeksit.

FILM FOTOHUVILISELE – "Igaühe tänav" (2013, USA)

"Igaühe tänav" räägib New Yorgi kuulsate tänavafotograafide elust ja tööst ning võrratust New Yorgi linnast, mis on neid aastakümneid inspireerinud. Film on austusavaldus tänavafotograafiale ja kinematograafiline ekskursioon New York City tänavatel, jäädvustades pulbitsevat linnaelu ja fotograafide erakordset visadust ning ka otseseid ohte, mis neid pidevalt saadavad.

FILM KINGAFÄNNILE – "Manolo: Poiss, kes valmistas kingi sisalikele" (2017, Briti)

See on lugu poisist, kes kasvas üles üksikul Hispaania saarel ja kellest sai maailma mõjukamaid kingadisainereid. Film toob vaatajateni Manolo Blahniku armastuse oma kunsti vastu ning näitab, kuidas iga meistri loodud uus kingapaar teda tagant tiivustab. Lisaks kingadisaini ülistamisele heidavad filmitegijad pilgu Manolo energilisse sisemaailma, avades kaasahaaravalt mehe olemust, kelle nimi ei vaja tutvustamist, kuid kes ise on jäänud üsnagi mõistatuslikuks.

FILM KESKKONNAAKTIVISTILE – "Riverblue" (2017, Kanada)

Film jälgib rahvusvaheliselt tuntud jõgede kaitsja Mark Angelo tegemisi maailma eri paigus, keskendudes ühele kõige saastavamale tööstusharule ehk moetööstusele. Tegu on mõtlemapaneva dokumentaalfilmiga, mis räägib jõgede saastamisest ja selle mõjust inimkonnale ning ka võimalikest lahendustest, mis sisendavad lootust säästlikumale tulevikule. Kaadritaguseks hääleks on näitleja ja režissöör ning puhta vee toetaja Jason Priestley.

FILM KLASSIKAARMASTAJALE – "Yves Saint Laurent'i visandid” (2017, Prantsusmaa)

Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation on ikoonilise kõrgmoeloomingu varasalv, mis muu hulgas sisaldab tuhandeid suurepäraseid visandeid silmapaistvalt moeloojalt Yves Saint Laurent’ilt. Andes ühtaegu tõestust moeajaloost ja moelooja enda karjäärist, moodustavad need dokumentaalfilmi toormaterjali, millele on täienduseks Pierre Bergé’i ja teiste kuulsa moeloojaga koos töötanud disainerite sisendid.

FILM HUUMORISÕBRALE – "Briti stiil” (2017, Prantsusmaa)

Mida kujutab endast briti stiil? London on alati olnud uute trendide kasvulava ja Euroopa stiilseim pealinn. Pole juhus, et eelmise sajandi suurima stiilimässu põhjustanud punk sai alguse just selles linnas. "Briti stiil" on tempokas, meelelahutuslik ja värvikas dokumentaalfilm brittide garderoobist ja stiilist.

FILM OMANÄOLISE ESTEETIKA AUSTAJALE – "Dries" (2017, Saksamaa, Belgia)

See on esimene kord, kui moekunstnik Dries Van Noten lubas ühel filmitegijal saada osa oma loomeprotsessist ja eraelust. Reiner Holzemer jäädvustas terve aasta vältel igat Driesi väiksematki sammu nelja kollektsiooni väljamõtlemisel ja disainimisel. Filmis saab näha moekunstniku loomingule omaseid rikkalikke kangaid, tikandeid ja mustreid, aga ka esinduslikke moeetendusi, millest on saanud Pariisi moenädala hinnatumaid tähtsündmusi, kus autor tutvustab oma kollektsioone avalikkusele.

FILM DRAAMAFÄNNILE – "Z Moemaja” (2017,USA)

"Z moemaja” dokumenteerib moekunstnik Zac Poseni kiiret tähelendu 21aastaselt, sellele järgnenud aastatepikkust ebasoosingut ja kunstniku püüdeid oma kaubamärki ja mainet uuesti üles ehitada. Tegu on ühtaegu nii looja portreega kui ka pilguheiduga maailma ühe silmapaistvama kaubamärgi glamuurse kardina taha, mis paljastab vajaduse pidevalt balansseerida kunsti ja kommertsi piiril.

FILM UUDISHIMULIKULE – "Meie, Margiela" (2017, Holland)

Film käsitleb Belgia moelooja Martin Margiela moemaja pärandit ja tähtsust tänase moetööstuse ja autorluse seisukohast. Vaatajateni tuuakse moemaja kujunemislugu paralleelselt selle loomingulise arengu ja edukusega, keskendudes loovusele, autorlusele ja majanduslikule kasule praegusel neoliberaalsel ajastul. Neid teemasid ei käsitleta aga kui midagi enesestmõistetavat, vaid intervjuudest selgub, kuidas paljud Maison Martin Margiela nüüdseks kuulsaks saanud ideed ja kavandid on sündinud juhuse ja intuitsiooni tahtel, mitte hoolikalt läbi mõeldud kontseptsioonide tulemusel. Film linastub erandkorras novembrikuu alguses.

Tallinna moefilmide festival MoeKunstiKino toimub 5.-11. oktoobrini kinos Sõprus.