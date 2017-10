Koeru jalgpalliklubis mängib kuus ühe pere venda

Jürgenite pere üheksa õde-venda saavad kokku tavaliselt ühel korral kuus, aga ka siis on tihtilugu just ühine jututeema jalgpall.

Jalgpallis on vendadest kõige kaugemale jõudnud vanem vend Alo, kes on mänginud esiliiga mitmes meeskonnas.

Matis ei oska välja tuua, kes vendadest kõige parem mängija on. "Ei olegi vist keegi väga silmapaistev, kõik on võrdsed," ütles ta.

Kõik kuus venda - Alo, Alor, Jürjo, Jürmo, Jarmo ja Matis - on jalgpalli juurde jõudnud oma pereliikmete õhutusel, kelleks tavaliselt on mõni vanem vend. Ka esimene treener Karel Voolaid oli noormeestele suur innustaja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel