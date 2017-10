Eestis saab näha pesakaste siilidele, nahkhiirtele ning mesilastele

"Ringvaate" reporter Hannes Hermaküla käis Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis tutvumas uudsete pesakastidega, mis on mõeldud nii nahkhiirtele, siilidele kui ka mesilastele. Ekspert Meelis Uustal andis oma hinnangu, kas sellistel pesadel on ka mingi reaalne funktsioon.

Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse vanemekspert Meelis Uustal sõnas "Ringvaates", et nahkhiir, kellel on samuti loodud moodsad pesakastid, on siiski küllalt konservatiivne. "Ta eelitsab ikkagi õõnsusi ja fassaadivahesid, kus ta on ka varem käinud."

Siilipesa funktsionaalsuse seadis Uustal kahtluse alla. "Tehispesi on siilidele tehtud päris palju, aga nende puhul on see mure, et siilid ei taha neid väga kasutusele võtta."

Varblastele on tehtud ridaelamu, kuhu saab sisse kolida mitu perekonda. "Varblased on kergelt koloniaalsed linnud, kellele meeldib lähestikku pesitseda," selgitas Uustal.

Erakmesilaste jaoks on ehitatud ka "mesilashotell", kuhu Uustali sõnul peaksid minema sellised isendid, kes suuri kolooniaid ei ehita. "See on päris asjalik disain ja siia läheksid kindlasti päris mitmed erakmesilased sisse."

Rasvatihaste jaoks on valmistatud klaasmajake, mis on Uustali arvates küllalt kahtlane. "Sinna kolides peab tihane arvestama sellega, et ta kolib kasvuhoonesse, sest kui päike peale paistab, siis läheb hästi kuumaks, ja öösel jällegi jahtub ära."

Näitus "Linn ja mets. Poola kaasaegne disain" asub Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis ja jääb avatuks 19. novembrini.