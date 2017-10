Homofoobid ründasid Itaalias filmirežissööri

"A Family" linastus hiljuti Veneetsia filmifestivalil ning räägib loo heterosekusaalsest paarist, kes võimaldab geipaaridel lapsendada, vahendas Variety.

Kaks meest ründas Risot esmaspäeval režissööri Rooma korteri ees. Meest löödi geivastaste loosungite saatel kõhtu ja näkku. Riso viidi pärast rünnakut Fatebenefratelli haiglasse, kuhu ta jääb kümneks päevaks. Ta sai mitmeid silma ja sisemisi vigastusi.

"Mind löödi kolm korda ja ma tunnen, et see on kolmekordne rünnak minu kui homosekusaali, režissööri ja inimese vastu," ütles Riso ametlikus teadaandes. Mees lisas, et rünnaku käigus loobiti tema pihta homofoobseid solvanguid ja kritiseeriti teemat, mida ta uues filmis käsitleb.

"See oli vägivald minu soovi pihta väljendada iseennast oma töö kaudu," teatas režissöör. Riso lisas, et kavatseb hirmust ja raevust hoolimata enda väljendamist töö kaudu jätkata tugevamalt kui varem.

Filmi produtsendid Indiana Production ja Rai Cinema on samuti avalikult väljendanud muret taolise vägivalla vastu. "Seda ei tohiks alahinnata," seisis Indiana Productioni avalduses.

"A Family" käsitleb teemasid, mis on Itaalias palju kõneainet pakkunud, arvestades, et seal on keelatud samasooliste abielud ja geipaaridel pole õigust lapsendada.