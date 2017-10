Galerii: Muusikasaade "Eesti TOP 7" tõi ekraanile värvikad artistid

"Eesti TOP 7" on kõige uuemate ja ägedamate kodumaiste muusikavideote edetabel, mille pingerivi selgitatakse välja veebihääletuse teel. Igas saates esitletakse lisaks eelmisest voorust edasi pääsenud seitsmele videole ka paari uut tulijat ning järgmise nädala tabelisse pääseb rahva tahtel taas seitse sitkemat viidikut. Kogu videotabel on hääletuseks avatud pühapäeva õhtuni.

Kui St Cheatersburg on organisatsioon, mille kunstiline viljelus peegeldab nartsissistliku entusiasmiga heterohegemoonia hambutust sünnitada uusi kangelasi, kes suudaks tappa veel midagi peale iseenda, siis Liblikas on psühh-proge-stoner maailmast vaimutoitu haarav südantsoojendav rokibänd. Liblika uuel albumil "Unholy Moly" kõlavad kõrbemaigulised rifid ning kitarriharmooniad, mis on sõbraks saanud süntesaatori- ja orelihelidega.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel