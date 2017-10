Metalbänd The True Mayhem taasesitleb oma 1994. aasta albumit

Mayhem on Norra black metali ansambel, üks Norra selle muusikastiili pioneeridest. Mayhemi asutasid 1984 kitarrist Euronymous, basskitarrist Necrobutcher ja trummar Manheim. Ansambel võttis nime Venomi laulust "Mayhem with Mercy".

