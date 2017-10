Eminem on tagasi, räppar sai valmis uue albumi

Eminemi pikaaegne koostööpartner Denaun Porter kinnitas, et mõnda aega avalikkuse eest varjul olnud räppar on valmis saanud oma uue albumi, vahendas Independent.

"Kas ma töötan Eminemi uue albumi kallal? Ei! Me oleme sellega valmis saanud, mida te sellest arvate?" kommenteeris Porter Instagramis. Mees lisas, et räppari uus album on imeline.

Eminemi viimane, kaheksas stuudioalbum "Marshall Mathers LP 2" ilmus 2013. aasta novembris. Pärast seda on räppar kaasa löönud vaid mõnel singlil. Viimane neist kandis nime "Campaign Speech" ja jõudis avalikkuseni aasta tagasi. Lisaks on Eminem teinud koostööd Big Seaniga, kelle loos "No Favors" muusik president Donald Trumpi kritiseerib.

Eminem ise vihjas uuele albumile Twitteris, kui avaldas 2016. aasta lõpus loo "Campaign Speech". "Ärge muretsege, ma töötan uue albumi kallal. Siin on teile midagi seniks," kommenteeris ta.

Eminemi esindajad pole avaldanud, millal uus album poelettidele ilmub, kuid fännid saavad teda seni kuulda Pinki uues loos "Revenge". Pink avaldab värske albumi 13. oktoobril.