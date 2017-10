ERR Menu soovitab: vürtsita nädalat huumori, Vene teatri ja moekunstiga

3.-6. oktoobrini saab nautida kõige naeurrohkemat nädalat Eestis ehk alguse on saanud Tallinn Comedy Festival.

Kolmapäevases programmis laiutab pea kolmetunnine Tallinn Comedy Gala Nordea kontserdimajas, kus astuvad kümneminutiliste kavadega üles Eesti parimad ja paar välismaalast, nende seas Tõnis Niinemets, Jan Uuspõld, Piret Krumm, Henrik Kalmet jpt. Hilisõhtul esitab Niinemets veel Vene kultuurikeskuses oma uut power-up comedy etteastet.

Neljapäeva õhtu passib tervenisti veeta kinos Sõprus, vaadates esmalt USA hoogsat sketšiduot Pajama Men ja seejärel eestikeelset assortiid "Fopaa! Festival Spesjal".

Neljapäeval ja reedel võib töölt LHV panga kliendikontorisse lõunanaljale lipsata, kui esimesel päeval näeb piletihinnas sisalduva kerge eine kõrvale britt John Moloney ja teisel Iiri-Iraani päritolu Patrick Monahani hitte. Õhtuinimesed näevad neid koos ka reedel Komeediklubis.

Reede õhtul lõpetab festivali Kinoteatri ühekordne aktsioon "Roppuste öö".

5. oktoobril algab Tallinna moefilmide festival MoeKunstiKino, mis toob kino Sõprus ekraanile põneva valiku dokumentaalfilme, mis vaatlevad salapärase moemaailma erinevaid tahke. Filmides leidub nii glamuuri ja sära kui ka probleeme ning pisaraid. Valikus on üheksa filmi.

"Kõrgmoe uued valitsejannad" mõtestab haute couture’i mõiste lahti tänapäevases tähenduses, uurides nende noorte moedisainerite seas valitsevaid trende, kes on juba tembeldatud kõrgmoeloojateks või alles loodavad seda ihaldatud tiitlit ära teenida. "Igaühe tänav" räägib New Yorgi kuulsate tänavafotograafide elust ja tööst ning võrratust New Yorgi linnast, mis on neid aastakümneid inspireerinud. "Manolo: poiss, kes valmistas kingi sisalikele" on lugu poisist, kes kasvas üles üksikul Hispaania saarel ja kellest sai üks maailma mõjukamaid kingadisainereid. "Riverblue" jälgib rahvusvaheliselt tuntud jõgede kaitsja Mark Angelo tegemisi maailma eri paigus, keskendudes ühele kõige saastavamale tööstusharule ehk moetööstusele. "Yves Saint Laurent'i visandid" annab ühtaegu tõestust moeajaloost ja moelooja enda karjäärist. "Briti stiil" on tempokas, meelelahutuslik ja värvikas dokumentaalfilm brittide garderoobist ja stiilist.

Filmis "Dries" saab näha moekunstniku loomingule omaseid rikkalikke kangaid, tikandeid ja mustreid, aga ka esinduslikke moeetendusi, millest on saanud Pariisi moenädala hinnatumaid tähtsündmusi, kus autor tutvustab oma kollektsioone avalikkusele. "Z moemaja" dokumenteerib moekunstnik Zac Poseni kiiret tähelendu 21-aastaselt, sellele järgnenud aastatepikkust ebasoosingut ja kunstniku püüdeid oma kaubamärki ja mainet uuesti üles ehitada. "Meie, Margiela" käsitleb Belgia moelooja Martin Margiela moemaja pärandit ja tähtsust tänase moetööstuse ja autorluse seisukohast.

Tänavu etendatakse Kuldse Maski teatrifestivali programmi 5.-17. oktoobrini Tallinnas, Tartus, Narvas ja Sillamäel. Traditsiooni kohaselt esitatakse parimaid Vene teatrite viimaste aastate lavastusi. Festivali avab Saša Pepeljajevi lavastus "Café Idioot" Fjodor Dostojevski romaani motiividel. Ka Eestis tuntud koreograafi töö on suunatud laiemale auditooriumile ning on huvitav vaadata mitte ainult modernse balleti fännidele, vaid kõigil, kes on avatud uutele vormidele ja klassika vabale interpreteerimisele.

Sel nädalavahetusel toimuvad Eesti olulisima bändikonkursi, Noortebändi poolfinaalkontserdid. Uut muusikat ja andekaid noori artiste saab näha ja kuulda kolmes Eesti linnas: 5. oktoobril Tartu Genialistide klubis, 6. oktoobril Pärnu kultuuriklubis Tempel ja 7. oktoobril Tallinnas kohvikus Sinilind.

Noortebändi finaalgala toimub 11. novembril Tallinnas Kultuurikatlas. Kõik oluline ja tähtis info on koondunud koodulehele noorteband.err.ee.

2012. aastal alguse saanud projekt "Jääkaru uus kodu" on jõudnud lõpusirgele ning jääkarumaailm avatakse külastajatele 8. oktoobril. Avamise puhul toimub jääkarumaailma ees suures telgis mitmeid tegevusi: päeva juhib jääkaru Tormi, jagatakse Kalevi Põhjakaru komme ja toimub politsei- ja piirivalveorkestri kontsert. Lapsed saavad ühiselt jääkarusid joonistada.