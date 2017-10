Suvel Tallinnas kontserdi andnud Scooter esineb taas Eestis

22. ja 23. juunil teist korda toimuval Haapsalu Jaanitulel esineb tehnomuusika kuningas Haapsalu lossihoovis ligi sajatonnise valgus- ja helipargiga, kaasates suured LED-ekraanid ja ohtralt püroefekte.

Scooteri jätkuvat suurt populaarsust kinnitas augustis toimunud artisti suur soolokontsert Tallinna lauluväljakul.

Scooter on viimased 25 aastat olnud tantsumuusika suur staar ning andud välja 19 albumit, mida on saatnud suur müügi- ja raadioedu. Artist on loonud muusikat hardcore, hardstyle, jumpstyle, hands up, electro- ja trance'i vallas.

Tehno- ja tantsumuusika legend on enim tuntud oma suurhittide "Fire", "How Much is the Fish", "Maria", "4 am", "Bora, Bora, Bora" ja "Hyper, Hyper" järgi.