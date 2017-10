Elina Born ja Stig Rästa ühinevad jõulutuuriks

Elina Born on üks säravamaid naisartiste, kes võitis superstaarisaates teise koha ning on välja andnud omanimelise debüütalbumi. 2015. aastal võitis Elina koos Stigiga Eesti Laulu finaali ja esindas Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel, kus saavutas seitsmenda koha. Eesti Muusikaauhinnad 2016 galal auhinnati Elina Borni koguni neljas kategoorias.

Stig Rästa on muusik ja helilooja, kelle sulest ja koostöös teistega on valminud nii Elina Borni, Karl-Erik Taukari, Trafficu kui ka näiteks Beyond Beyondi lood ning tähelepanuväärne arv nendest lugudest on pälvinud suure kuulatavuse ja saanud hittideks. Stig on välja andnud elulooraamatu "Minu Kennedy" ning ka lastelaulude kogumiku "Tõeline muinasjutt". Viimasel suvel aga tähistas Stig oma loometee 15. juubeliaastat soolotuuriga üle Eesti.

Elina Borni ja Stig Rästa koostöö on kestnud juba aastaid ning selle koostöö krooniks on Eesti Laulu võidulugu "Goodbye To Yesterday".

Elina Borni ja Stig Rästa esmakordsed jõulukontserdid toimuvad 19.-30. detsembrini üle Eesti.