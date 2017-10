Tõnis Niinemets mõtleb poliitikasse minekust: huumoriga saab maailma paremaks muuta

Koomik Tõnis Niinemets ei välista, et võib kunagi poliitikukarjääri alustada ning usub, et nali on õige viis, kuidas inimesteni jõuda.

"Veel mitte, sinna on aega veel. Ma ei välista, ja olen seda varem ka öelnud, et võib-olla 14 aasta pärast, laseme neljad valimised vahelt läbi ja vaatame seda asja. Ma ei leia, et inimene, kes teeb nalja ja on koomik, peaks sellevõrra ainult istuma kodus, kirjutama nalja ja seda laval esitama. Läbi huumori on võimalik rääkida väga suurtest ja olulistest teemadest," rääkis niinemets Raadio 2 hommikuprogrammis. "Ma siiralt usun sellesse, mida me teeme ja et huumoriga on võimalik maailma paremaks muuta," lisas ta.

Niinemets on mitmeid kordi poliitilistel teemadel sotsiaalmeedias sõna võtnud ning rõhutas, et tema eesmärk ei ole ainult klähvida, vaid vajadusel ka appi tulla.

"Mis praeguses maailmas läbi lööb, on see, et sa pead mõtlema oma lahendused ja kastist välja lahendused probleemidele. Vana ühiskonnamudel ei toimi enam ja maailm muutub nii kiiresti ja pöördumatult, et inimesed ei saa oma eludega hakkama enam, on vaja, et keegi tuleks appi," selgitas Niinemets.

Ka tänasel Tallinn Comedy Galal võtab Niinemets ette poliitilised naljad. "Mina kirjutasin õhtu jaoks eraldi lõigu. Kuna meil on valimiste aeg, ma ei räägi küll praegustest valimistest, vaid sellest, millised võivad välja näha tulevikuvalimised," avas Niinemets oma õhtust kava.

"Minu eesmärk ei ole publikut kottida, vaid olla nendega koos hästi meeldivas õhkkonnas ja veeta kihvt õhtu."

Oma naljad kirjutab Niinemets koos meeskonnaga ja loodab, et publik lahkub tema etteastete järel saalist uute ideedega. Peamiselt lähevad publikule peale aga äratundmist tekitavad naljad. "Kui inimene saalis sellega samastub, siis ta koheselt on lihtsam kaasa tulla. Minu eesmärk ei ole publikut kottida, vaid olla nendega koos hästi meeldivas õhkkonnas ja veeta kihvt õhtu," rääkis Niinemets.

Teiste koomikute nalju üle ei võta

Niinemets, kes reisib tihti oma showdega mööda Eestit ringi, teisi koomikuid üldjuhul vaatama ei satu. "Kui see õhtu peaks juhtuma, et on vaba hetk, siis röövida perelt seda võimalust koos olla süda küll ei raatsi," ütles Niinemets, kes naljade puhul ikkagi oma liistudele kindlaks.

Pigem on näitlejat inspireerinud Eesti komöödiaklassikud. "Eesti klassika "Mehed ei nuta" ja "Siin me oleme" olid need, mis olid minu maitsele. Sulev Nõmmik ja Ervin Abel, kui rääkida kaugest asjast nagu lapsepõlv," ütles Niinemets.

"Eesti filmidest ei ole midagi sellist viimasel ajal olnud, mis paneks mind lõkerdama ja naerma."

Tänapäevased Eesti komöödiafilmid Niinemetsas aga vaimustust ei tekita. "Eesti filmidest ei ole midagi sellist viimasel ajal olnud, mis paneks mind lõkerdama ja naerma, et ma läheksin seda kinno sellepärast vaatama, et nali on. Võib-olla on ka asi selles, et ma olen viimased aastad olnud väga hõivatud enda materjalide kirjutamises ja esitamises," põhjendas ta.

Kui võrrelda Eesti koomikuid teiste riikide esinejatega, siis Niinemetsa sõnul on eesti keel oluliselt raskem naljade tegemiseks kui näiteks inglise keel. Eesti artistide taset on aga raske teistega võrrelda. "Väga keeruline on võrrelda kasvõi Eesti artiste omavahel. Me kõik lähtume huumorile või naljale erineva nurga alt. Kui võrrelda välismaalastega, siis seal tuleb mängu eesti- ja ingliskeelne erinevus. Tehes inglise keeles head huumorit, sa jõuad läbi hea sõnavara ja sõnamängudele publikuni," rääkis Niinemets.

Oma nalju esitab Niinemets juba täna õhtul Tallinn Comedy Galal Nordea kontserdimajas. Ühel laval astuvad üles veel Jan Uuspõld, Mattias Naan, Kaarel Nõmmik, Charlekas ja Kubo, Piret Krumm, Tigran Gevorkjan, Märt Koik, Kadri-Maria Mitt, ameeriklastest sketšiduo Pajama Men ja briti koomik John Moloney