Hollywoodi staar jagab Eestis lava Grammy-võitjaga

Randy Waldman on maailmakuulus muusikaprodutsent, helilooja ja pianist, kes kutsuti Frank Sinatrat klaveril saatma juba 21-aastaselt. Sellest ajast peale on mees töötanud kümnete maailmakuulsate artistidega, kelle hulgas on Celine Dion, Whitney Houston, Madonna, Michael Bolton, Michael Jackson ja paljud teised. Waldman võitis aastal 1985 Grammy auhinna West Side Story laulule "Somewhere" tehtud kaasseade eest. Laulu esitaja Barbara Streisandiga on pianist koostööd teinud 20 aastat ja osalenud kõikide näitlejanna albumite, filmide ja lavashowde juures.

Randy Waldman on teinud kaastööd ka paljude filmide taustahelide loomise juures. Nii on tema portfoolios maailmakuulsad šedöövrid nagu "Forrest Gump", "Back to the Future", "Bodyguard" ja "Father of the Bride".

Grammy võitnud pianisti hobide hulka kuulub ka lendamine. Eriliseks saavutuseks on mehel 17. detsembril 2003 püstitatud Klass E helikopterite kiirusrekord. Alla 1750 kilogrammi kaaluvaks helikopteriks oli Bell OH-58 ja selle keskmiseks kiiruseks teekonnal Fresnost (CA) Los Angelesse (CA) mõõdeti 182,26 km/h.

Randy Waldmani on võimalik kuulata juba sel laupäeval Tallinnas Nordea kontserdimajas ja pühapäeval Tartus Vanemuise kontserdimajas saatmas Hollywoodi näitlejat ja lauljat Robert Davit. Kontserdishowl tulevad esitlusele lood Frank Sinatra ja Dean Martini karjääri erinevatest etappidest, mis on oma koha leidnud möödunud sajandi Ameerika olulisemate laulude edetabelis "The Great American Songbook".