Jaagup Kreem läbis 5000 kilomeetrit mootorrattal: see on hullumeelsus

Rumeenia meeldis Kreemile väga, kuid terve tee mootorrattaga läbida on tema arvates liig. "Vahel on inimesel vaja aega enda jaoks ka. Sai tehtud selline asi ja luban, et enam kunagi Poolat, Leedut ja Lätit niimoodi läbi ei sõida, see on hullumeelsus," jagas Kreem oma värskeid emotsioone ETV saates "Ringvaade".

Kokku sõideti seitse päeva ning retke jooksul oli üks hetk, kus päike paistis, ülejäänud ajal kallas vihma. Rumeenias mägedes sadas lausa lund, seega jäi suvi leidmata. Ilm oli lausa nii nutune, et Kreem pidi ühel hetkel fööniga saapaid kuivatama. "Rumeenias pole veel kütteperiood alanud, hotellide ja motellide radiaatorid on jääkülmad," rääkis Kreem oma kavalast nipist.

Kuigi teel kohati ka teiste riikide inimesi, siis Kreem ütles, et inglise keele oskus kaob juba Eesti piiril. "Jalgade, käte ja kehakeelega saab tegelikult kõik asjad aetud," kinnitas Kreem.

Kokku sõideti 5000 kilomeetrit mootorratastel. Mootorrattast mehel villand ei saanud, vaid võiks kohe uuesti masina selga hüpata. Teekonnal valmis neli uut pala.