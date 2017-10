"Ringvaate" otse-eetris helisesid mõlema saatejuhi telefonid

"Ringvaate" vaatajaid üllatas otsesaate algus, kui kaamerate ees hakkasid helisema nii Marko Reikopi kui ka Grete Lõbu telefonid. Reporter Mai Palling käis aga telemajas ringi, et uurida, mis helinad on kolleegide telefonis.

Kui Lõbu telefon kukub kui kägu, siis Reikop on ERSO fänn ja tema telefonis kõlab Neeme Järvi pala.

Saatejuhi Andres Kuuse telefonihelinaks on Led Zeppelini "Immigrant Song". "See lihtsalt on rokiajaloo paremaid lugusid, mis tehtud on. Ma olen suur muusika- ja rokifänn. Iga kord, kui telefon heliseb, on mul tuju hea," selgitas Kuusk, miks just sellise helina valis.

ETV uus peatoimetaja Marje Jurtšenko tõdes, et telefonihelinad võivad teda närvi ajada, seetõttu on tema telefonihelinaks ingliskeelne jutt. Reimo Sildveel on telefonihelinaks kõige klassikalisem tirin.

"Pealtnägija" ja "Insighti" toimetaja Dmitri Pastuhhovi telefon heliseb kui "Troonide mängu" tunnusmuusika.

Kellel on omahelinast villand, saab telefoni laadida Sven Lõhmuse loodud "Ringvaate" tunnusmeloodia.