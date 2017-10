Reportaaž: piilu homme avatavasse filmimuuseumisse

Näituse peakuraator on filmimuuseumi juhataja Maria Mang, kuraatoriteks mängufilmi "Sangarid" režissöör Jaak Kilmi, filmi "Must alpinist" kunstnik Katrin Sipelgas ja mängufilmi "Minu näoga onu" režissöör Katrin Maimik. Näitust konsulteeris animafilmitegija Mait Laas. Illusiooni sündi kajastava väljapaneku "Rongi oodates" kuraator on teatrikunstnik Liina Keevallik. Näituse kujundasid Tarmo Piirmets (PINK) ja Polaar Studio.

