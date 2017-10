ETV oli septembrikuu vaadatuim telekanal

"ERR-i telekanalid on uut telehooaega alustanud väga hästi. ETV on vaadatuim kanal Eestis ning ETV2 ja ETV+ on oma sihtrühmas samuti tegijad," kommenteeris ERR-i juhatuse liige Urmas Oru. "Edetabelitest ei paista võib-olla kogu meie tugevus, sest näiteks uuenenud hommikune "Terevisioon" on vaatajate poolt väga hästi vastu võetud ja on meie programmi oluline nurgakivi. Lisaks kõik muud püsihitid - "Hommik Anuga", "Ringvaade", "Suud puhtaks", "Maahommik", "Välisilm", "Prillitoos", "Plekktrumm", "Osoon" jne. - nende saadete vaatajaskond ongi ETV edu taga," ütles Oru.

Kogu otse telerivaatamisele pühendatud ajast moodustas ETV 13,3 protsenti, sellele järgnesid Kanal 2 13 protsendiga ning kolmandal TV3 9,6 protsendiga. Eestlased pühendasid septembris ETV otsevaatamisele koguni 19,3 protsenti.

ETV saadetest vaadatuim oli septembris "Pealtnägija", mida jälgis otse keskmiselt 126 000 vaatajat. Teisel kohal oli "AK. Nädal" 121 000 vaatajaga ning "Aktuaalne kaamera" 119 000 vaatajaga. ETV kümne vaadatuima saate hulka jõudis ka sügishooaja uus saade "Meie Eestid", mida jälgis keskmiselt 78 000 televaatajat.



Allikas: Kantar Emor, Teleauditooriumi mõõdikuuring Sihtrühm: nelja-aastased ja vanemad Eesti elanikud