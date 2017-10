Esilinastus kanalis ETV+: uus sari "Joondu, valvel!" Eesti kaitseväe argipäevast

Projekti autorid on ajakirjanikud Artur Zahharov ja Aleksei Ivanov. Produtsent on Olga Käo, režissöörid Vladlen Pobjaržin ja Nikolai Lomaško. Sari koosneb kokku 12 saatest.

ETV+ uuest saatesarjast "Joondu, valvel!" saavad vaatajad teada, kes on "šlangid", kuidas saavutada distsipliini, õppida asju põhjalikult tundma ja saada aru, et automaat on puhas. Samuti seda, millised on kaitseväe loogika, sõimu ja huumori eripärad ning millised on olmetingimused kasarmus ja metsas.

"Räägitagu mis tahes, aga ajateenistus on katsumus nii igale noormehele endale kui ka tema perele. Võtsime nõuks näidata tavakodaniku jaoks varjatuks jäävat elu Eesti kaitseväes ning esitleda seda nii, nagu seda näevad kutsealused ja ajateenijad. Saadetes saab kuulda tõestisündinud lugusid ja näha dokumentaalkaadreid, kus osalevad vene keelt kõnelevad sõdurid, kes olid ajateenistuses ajavahemikul 2016−2017," tutvustas projekti autor, ajakirjanik Artur Zahharov.

ETV+ peatoimetaja Darja Saare sõnul ei ole Eestis eriti kombeks rääkida, mis kaitseväes toimub, millised on ajateenistuse läbimise tingimused, milliste probleemidega kutsealused ja nende vanemad kokku puutuvad ja miks üks osa ajateenijaid lahkub teenistusest enne teenistusaja lõppu.

"Uues saatesarjas räägitakse julgelt ja avameelselt kõigest sellest, kuidas kaasaegses kaitseväes elu käib. Saade pakub kindlasti huvi nii neile, kes on kaitseväeteenistuse juba läbinud, kui ka neile, kellel see alles ees seisab, sest tegu on päris inimeste päris lugudega – teie naabrite, sõprade ja lähedaste lugudega," kinnitas Saar.

Kaitseminister Jüri Luik ütles, et kaitseväekohustus lasub ka kodanikel, kelle emakeel pole eesti keel, mistõttu on saatesari just vene keelt kõnelevatele noormeestele hea teenistust tutvustav abivahend. "Tegemist on kaasakiskuva saatega, mis annab ajateenistusest elulise ja põneva ülevaate,“ lausus Luik.

Saatesarja valmimist toetas Kaitseministeerium. "Joondu, valvel!" on eetris täna kell kell 19.45