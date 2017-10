Savitski meenutas, et Noortebändi lava oli algajatele muusikutele väga ahvatlev. "Tol ajal ma ei ütleks, et noortebändidel oleks Eestis tehnikaga just väga hea olukord, et kultuurimajades või koolides oleks väga palju tehnikat," selgitas Savitski ERR Menule.

Savitski bändis Noisbleed musitseeris viis bändimeest ning Artjom meenutas, et finaalipääsu nimel ühendati kõik jõud. "See oli esimene tugev tiimitöö minu jaoks," meenutas Savitski. Lisaks tõi Noortebändi konkurss Artjomile nii lavakogemuse kui ka suhtlemisoskuse publikuga.

Tänavustele võistlejatele soovib Savitski "Ei tasu üle pingutada nagu mina siin tegin, jääda iseendaks ja teha oma asja. Tol ajal me vaatasime ka internetist teiste bändide esinemisi, liigutusi ja matkisime meid. Ärge kedagi matkige, jääge iseendaks, tehke oma muusikat ja oma asja," soovitas Artjom.

Oma 2009. aasta etteastet vaatas Artjom naeratus suul. "Päris huvitav riietus mul. Maika on natukene väike mulle vist ja siis mõtlesin, et paneks alusmaika ka, et ei paistaks kõhtu," naljatas muusik.

Noortebänd 2017 poolfinaalid toimuvad Tallinnas, Pärnus ja Tartus neljapäevast laupäevani.