Eve Kivi: kandideerin, et aidata

"Mul on väga palju vene rahvusest sõpru ja tuttavaid. Ma olen üle poole oma elust Venemaal töötanud. Ma tunnen rohkem seda vene natuuri ja vene südant. Ma võtsin selle vastu, aga Reformierakonnas olen ma juba kolm aastat," rääkis Kivi.

Ta lisas, et pole poliitik, aga kandideerib, et aidata.

"Aidata ja vaadata, et mis värk see siis toimub. Miks ei saada venelastega kuidagi sõbraks, miks räägitakse, et üks vihkab ühte, teine teist – see on natukene imelik."

Kivi arvas, et paarsada häält kogub ta ikka ja lisas, et täitsa huvitav oleks Tallinna linnavolikogusse tööle asuda.