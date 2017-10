ETV2 toob inimõiguste kuul eetrisse auhinnatud dokumentaalfilmid

Põnevad ja kauni filmikeelega linateosed räägivad lood muusikast, spordist, ajakirjandusest ja erilistest inimestest. "Mul on väga hea meel, et tänavune filmivalik toob ETV2 vaatajani möödunud hooaja dokfilmide koorekihi. Viis oktoobris eetrisse jõudvat filmi avavad inimeseks olemise tumedamad küljed, aga samas näitavad, et inimlikkusel on võime säilida ka keskkonnas, mis on täis hävingut ja lootusetust. Need on filmid, millest saab ammutada vaimujõudu ja mõttejulgust," rääkis teemakuu filmivaliku kokku seadnud Viola Salu.

Teemakuule teeb 3. oktoobri õhtul kell 22.05 alguse Läti ja Norra koostöös valminud film "Vabaduspäev Põhja-Koreas", mis jutustab skandaalse ansambli Laibach kontsertreisist Põhja-Koreasse, kuhu peaks esimese lääne rokkmuusikaansamblina minema mängima mõni rahvusvaheliselt tuntud megastaar, kuid ometigi sai esimeseks pääsukeseks hoopis Sloveenia industriaal-skandaal-radikaalgrupp Laibach, kes on terve karjääri vältel mänginud totalitaarse propaganda instrumentidega ja seega selleks ülesandeks täiesti ideaalne.

10. oktoobril jõuab aga vaatajateni möödunud aastal valminud film "Puhtaim klubi Iisraelis". See on šokeeriv film jalgpallimaailmast, kus kahe tšetšeeni mängija liitumine Iisraeli klubiga Beitar Jerusalem päädib lootusetu kaosega.

17. oktoobril saab näha Haiti päritolu filmirežissööri ja poliitilise aktivisti Raoul Pecki võimsalt poeetilist dokumentaalfilmi "Ma ei ole teie neeger". Film põhineb Ameerika kirjaniku James Baldwini lõpetamata mälestusteraamatul "Remember This House" ("Ära unusta seda maja"). Lühikese aja jooksul rassistlike atentaatide ohvriks langenud kolme mustanahalise kodanikuõiguste aktivisti saatuste kaudu lahkab film rassiküsimusi, peegeldades ka filmi autori enda kogemusi tänapäeva silmakirjalikus ja konfliktidest lõhestatud ühiskonnas.

24. oktoobril jõuab ETV2 ekraanile tänavu valminud linateos "Viimased mehed Aleppos". Süüria kineasti Feras Fayyadi vapustav linateos on tänavune dokumentaalfilmi megahitt. Pärast viis aastat kestnud sõda Süürias püüavad Aleppo elanikud vaenuvägede lahingute kiuste ellu jääda. Filmi autorid jälgisid kaks aastat Aleppos inimesi päästva ühingu Valged Kiivrid (White Helmets) liikmete igapäevaelu. See imeline film lahkab inimlikkuse mõõdet ja rõhutab sõja mõttetust.

Teemakuu lõpetab 31. oktoobril vaatajate ette jõudev film "Kõik valitsused valetavad". See on haarav ajalooline sissevaade sõltumatu ajakirjanduse olemusse. Tõejärgse ajastu aktuaalses filmis analüüsitakse sõltumatu ajakirjanduse võimalikkust tänapäeva lääne ühiskonnas ja viise, kuidas seda püütakse vaigistada.

Inimõiguste teemakuu dokumentaalfilmid on ETV2 vahendusel vaatajate ees igal oktoobrikuu teisipäeval kell 22.05. Filme saab ETV2 kodulehel järelevaadata nädala jooksul pärast eetrisolekut, ainult Eesti territooriumil.