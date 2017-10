Valter Soosalu: hakkasin kõva häälega naerma, kui mind näosaatesse kutsuti

"Eks ta kummaline on vaadata ennast, ma ei ole sellises formaadis kunagi üles astunud ja kedagi jäljendada nii otse on minu jaoks esmakordne. Eks muidugi peab aru andma enda võimetest ja nende piiridest," ütles Soosalu "Vikerhommikus".

"Minu jaoks on see üks väga meeldiv ja muhe vaheldus kõigele muule, mis ma olen teinud."

Soosalu ise oli väga rõõmus, et sai esimeses saates just Tom Jonesi jäljendada. "Ma juba üsna varajases nooruses kuulasin Tom Jonesi selle pilguga, et tema hääl on muljetavaldav ja proovisin imiteerida niipea, kui mul häälemurre tuli, et mismoodi Tom Jonesil laulmine käib," ütles Soosalu, kes peab Jonesi muljetavaldavaks vokalistiks.

Pakkumine saates osaleda tehti Soosalule kirja teel. Noor muusik võttis küll mõtlemisaega, kuid peab vaheldust tervislikuks. "Minu jaoks on see üks väga meeldiv ja muhe vaheldus kõigele muule, mis ma olen teinud. Esimene reaktsioon oli see, et ma hakkasin kõva häälega naerma, kui mind sinna saatesse kutsuti," meenutas Soosalu.

Muusik kaalus pakkumist pool päeva ja arutas seda ka lähemate sõpradega. "Mulle endale üllatuseks kahtlesid nemad palju vähem kui mina, ütlesid üsna kohe, et see on hea mõte," tunnistas Soosalu.

"On tore, kui on keegi kohapeal olemas, kellega saab vahetult rääkida, nõu küsida ja kelle kätt hoida, kui vaja."

Juba enne Soosalut oli saatele jah-sõna andnud tema kallim Marta Laan. "Ma arvan, et see lisas julgust. On tore, kui on keegi kohapeal olemas, kellega saab vahetult rääkida, nõu küsida ja kelle kätt hoida, kui vaja. Ma arvan, et see on ainult hea," tõdes Soosalu.

Marta esimest ülesastumist Marju Länikuna nautis ka Soosalu. "Väga vahva oli. See oli väga kihvt minu meelest," rääkis ta oma emotsioonidest.

Ei jäta teisi tegemisi hooletusse

Saates osalemisesse Soosalu kergelt ei suhtu, pigem adub ta osalemise vastutust. "Ei saa mitte mingit moodi alahinnata seda energiamahtu, mis sinna alla läheb. Loomulikult on seda pingutust üksjagu ja ettevalmistust igaks saateks. Lihtsalt ei tohi lasta enda meeleolul langeda ja hoida silmad eesmärgi peal," rääkis Soosalu saates osalemisest.

Näosaate eelmisi hooaegu pole Soosalu tervenisti näinud, kuid võtab eelmiste osalejate esitusi endale eeskujuks. Eriliseks lemmikuks pidas Soosalu Raivo E Tamme.

"Ei saa öelda, et saade võtab kogu aja ära, loomulikult sinna tööd ja aega läheb, aga normaalne elu jätkub."

Soosalu on aasta algusest vabakutseline muusik ja leiab ka saate kõrvalt aega enda arendamiseks. "Ei saa öelda, et saade võtab kogu aja ära, loomulikult sinna tööd ja aega läheb, aga normaalne elu jätkub," tõdes muusik.

Soosalu on ansambli Põhja Konn solist ning loodab, et saates osalemine toob bändile uut publikut. "Elu on praegu palju huvitavam, kui ta on kunagi olnud minu jaoks," tõdes Soosalu.

Pühapäeval kehastub Soosalu Kait Tamraks. "Ma arvan, et koorilaulu inimesena on ta mulle üsna tuttav, Kait Tamra laule on ikka seatud kooridele. Laul on mul teada, mida ma teen, ja ma arvan, et eks selle hääle tabamine saab olema üks väljakutse. Tema tämber on üsna kergesti äratuntav, aga see tähendab seda, et see on spetsiifiline, sinna ligi võib-olla nii lihtsalt ei pääse," rääkis Soosalu uuest väljakutseks.