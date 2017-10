Ewert Sundja esitles ühist singlit Renārs Kaupersiga

Ewert Sundja ja Läti bändi Brainstorm solist Renārs Kaupers esitlesid "Terevisiooni" eetris esmakordselt ühist singlit "We Wait For The Light".

Nii Ewert and The Two Dragonsi kui ka Brainstormi sotsiaalmeediasse on viimastel nädalatel ilmunud kuhjaga vihjeid muusikute omavahelisest koostööst. Täna hommikul tehti Ewerti ja Renārsi ühine singel avalikuks. Ühine pala kannab nime "We Wait For The Light".

"Meil on olnud ka muidu väga soojad suhted, esinenud selle ansambliga ja eelmisel aastal helises telefon, vaatasin, et võõras number ja Renārs oli teisel pool toru, ütles, et teeks äkki mingi loo koos," meenutas Ewert, kuidas tema koostöö Brainstormi solistiga alguse sai.

Ewert sõitis pärast kõnet kohe Riiga. "Lihtsalt sai see lugu valmis, siis ta ligi pool aastat ootas aega, mida me sellega teeme," rääkis Ewert, kes on nüüd siiralt rõõmus, et pala siiski välja tuli.