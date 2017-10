Elevandiluurannikult Eestisse põgenenud räppar avaldas muusikavideo

Lugu "Integration" pärineb räppari värskelt albumilt "One World, One Love ", mis ilmub tänavu novembris. Loo produtsendiks on Hizy Stone ise.

Räppar saabus Eestisse mitu aastat tagasi kakaoube transportinud kaubalaeva pardal vaid kaks liitrit joogivett kaasas. "See pole nii oluline, kust sa pärit oled, võimatu saab võimalikuks, kui jätkub tahet, kannatust ja soovi," on muusik ise öelnud. Hizy Stone hakkas ise lugusid kirjutama teismelisena. Tupac Shakur on suurelt mõjutanud tema loomingut.

Eelmise aasta novembris ilmus Hizy Stone’i debüütplaat "Peace and Love", mis koosnes kümnest loost. Meloodilised ja refleksiivsed lugusid "Believe in Me", "La Strada", "Big Bro" ning energilised etteasted on toonud talle menu Eestis. Uue täispika plaadi "One World One Love" väljaandmine on planeeritud selle aasta novembri lõppu.