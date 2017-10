ETV+ kanalil algab lühisari "Jane Eyre"

Romantikasugemetega draamaloo sündmused kanduvad 1820. aastaisse. Orvuks jäänud Jane (Ruth Wilson) satub pärast rasket lapsepõlve Thornfield Halli prantsuse tütarlapse guvernandiks. Tasapisi kiindub ta majaperemehesse Rochesteri (Toby Stephens). Suur loss aga peidab endas tumedat saladust - Jane'ile tundub, et tema eest varjatakse veel üht asukat. Sarja režissöör on Susanna White.

Tegemist on Charlotte Brontė klassikalise romaani "Jane Eyre" järgi vändatud uusima televersiooniga, mida on saatnud kiitvad arvustused.

