Marilyn Manson sai purunenud lavadetaili tõttu viga

Sel aastal võtsid sotsiaalkampaaniast "Septembris ei joo!" osa Kristel Aaslaid ja Karl-Erik Taukar, kes rääkisid "Ringvaates" sellest kogemusest lähemalt ning käisid ka arsti juures, et näha, kas nende tervis on selle ajaga paremaks läinud.

Kontsert, millel Marilyn Manson viga sai, oli tema tuuri "The Heaven Upside Down" kolmas esinemine. Järgmine kontsert peaks toimuma Bostonis esmaspäeva õhtul.

Artisti esindaja ütles Rolling Stone'ile, et muusik sai New Yorki kontserdi lõpus vigastuse ning teda ravitakse kohalikus haiglas. Tema praegune seisund on teadmata.

Pealnägijate sõnul lamas muusik laval lina all 15 minutit, enne kui ta minema viidi, vahendas BBC . "Ta esitas lugu "Sweet Dreams", poole loo ajal proovis ta aga ronida lavadetaili otsa, kuid kui ta oma raskuse sinna peale toetas, kukkus see talle peale," kinnitas pealtnägija.

