Galerii: Tallinnas esines Šveitsi popstaar DJ Bobo

Sel aastal võtsid sotsiaalkampaaniast "Septembris ei joo!" osa Kristel Aaslaid ja Karl-Erik Taukar, kes rääkisid "Ringvaates" sellest kogemusest lähemalt ning käisid ka arsti juures, et näha, kas nende tervis on selle ajaga paremaks läinud.

DJ Bobo on müünud üle 15 miljoni albumi, juhtinud edetabeleid ja teeninud kümneid muusikaauhindu üle maailma. Tema tuntuimateks lugudeks on “Everybody” , “Freedom” ja “Keep on Dancing” .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel