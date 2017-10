Katri Palm ja Juhani Särglep muutsid reisimise tööks: meie hing kutsub päikese poole

Elukaaslased Juhani Särglep ja Katri Palm on viinud täide enda unistuse ning jõudnud olukorda, kus reisimisest ning elustiilist on saanud nende töö. "Hommik Anuga" saates rääkisid nad oma elust lähemalt

"Meie töö seisneb emotsioonide piksliteks konvertimises ehk me muudame enda emotsioonid piltideks ja videoteks ning üritame neid siis klientidele müüa," sõnas Särglep ja selgitas, et tänu sellele tekivad neil võimalused eri hotellide ja brändidega koostööd teha. "Katri tegeleb palju bikiinibrändidega."

Nad selgitasid, et alguses kedagi nende pildid ja videod tegelikult ei huvitanud. "Algul tegime enda lõbuks ning käisime reisil puhkamise pärast, aga Juss filmis seal ikka, kuna see pisik on tal juba noorest saadik sees olnud," ütles Palm ja selgitas, et Dominikaanide reisist tegid nad video, panid kokku ja leidsid Soundcloud'ist ka muusika sinna taha.

"Leidsime ühe tundmatu artisti, küsisime kas võime muusikat kasutada ning tema pakkus, et võiks muusikavideo teha," lisas ta, mainides, et sellest videost hakkas kõik liikuma ning nad said aru, et kõik on võimalik. Särglepa sõnul on sellel videol tänaseks 75 miljonit vaatamist.

"Keskkond peab olema midagi sellist, milles inimesed kujutaksid ennast ette ning mõtleksid, kui ilus seal on," tõdes Palm. Särglep lisas, et päikselised fotod lähevad peale aga ainult põhjamaistele inimestele, lõunamaa inimestele on see-eest sama hämmastavad just Eesti metsad nind lumi. "Paljud neist ei ole kunagi lund näinud ega suuda uskuda, et saad metsast ise marju korjata."

Praeguseks on nad koos käinud läbi 26 riiki. "Eesmärk ei ole tervet maailma läbi reisida, vaid me tahame leida mõnusa koha, kus aega veeta ja elada."