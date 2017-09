"Maahommik" näitas, mis on keraamiline grafiti

Põlva lähedal on oma pisikese keraamikakoja sisse seadnud Mati Kuusing. Tema käe all valmivad peamiselt tassid, kausid ja vaagnad, aga lisaks tarbeesemetele teeb ta ka keraamilist grafitit.

Kui kusagil jäävad seina peal silma keraamilised sõrmenukid, siis see on Kuusingu kätetöö. "Ma nimetangi seda keraamiliseks grafitiks, Kalamajas olen aastakese tegutsenud sellega ning vaikselt hakkavad tööd juba seinte pealt ära kaduma, kuna on tekkinud ka mõned fännid," sõnas ta ja lisas, et keraamilised nukid on nagu reaalse like'i panemine mingile kohale. "Mõni koht vajab fuck'i ka, kus mõni trepp jookseb kõnniteele sisse või häirib."

"Kunstnikul peabki sotsiaalne närv olema kõva, nemad peavadki olema need kojanarrid, kes ütlevad, kui midagi ei meeldi," nentis ta ja kinnitas, et EV100 raames tuli tal mõte, et võtaks sajalt teda puudutanud inimestelt nukid ja paigutaks keraamilise grafiti neile olulistesse kohtadesse. "See on ainult idee, ei tea, kas ta välja ka tuleb, kui sadat ei saa, siis saab viiskümmend."

"Plaan on ikkagi kolida mingi stuudioasjaga linna poole," sõnas Kuusing ja selgitas, et enamik müügikohad on siiski linnas. "Samas näiteks Obinitsas on uhke galerii ja väiksemaid kohti tuleb veel juurde."