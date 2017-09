Kristel Aaslaid ja Karl-Erik Taukar septembris ei joonud: raske küll ei olnud

Sel aastal võtsid sotsiaalkampaaniast "Septembris ei joo!" osa Kristel Aaslaid ja Karl-Erik Taukar, kes rääkisid "Ringvaates" sellest kogemusest lähemalt ning käisid ka arsti juures, et näha, kas nende tervis on selle ajaga paremaks läinud.

"Kaine mõistus võttis alati üle, see ei olnud absoluutselt raske, ainus asi oli see, et kui keegi midagi huvitavamat proovis, siis oleks ka tahtnud maitsta," sõnas Kristel Aaslaid, vaadates tagasi "Septembris ei joo!" kampaaniale.

Kuu aega kestnud eksperimendi järel otsustas Kristel Aaslaid, et võtab ette puhkusereisi. "Kõik eestlased on juba Tais käinud, nüüd lähen mina ka!"

Karl-Erik Taukar ütles, et ta vaatas Kristelit ning nad näevad täpselt samasugused välja nagu augusti lõpus. "Ma ei saa öelda, et mul oleks toimunud tohutu kirgastumine, samuti ei saa öelda, et ka tühimik oleks ellu jäänud," tõdes ta.

Qvalitas arstikeskuse peaarst Toomas Põld sõnas, et analüüside ja uuringute tulemusi vaadates võib öelda, et suuri muudatusi pole näha. "Kristeli üks maksanäitaja on pigem läinud natukene halvemaks, me ei oska sellele head seletust anda," ütles ta ja tõdes, et üks selgitus võib olla see, et organism võib hakata end puhastama. "Mõned rakud ja ensümaatilised protsessid aktiveeruvad ning kui võtta kuu aja pärast uuesti proovid, siis peaks olema olukord normaliseerunud."

Väsimusenoot jookseb Põllu sõnul ikka veel läbi. "Muusikute puhul on märksa tähtsam puhkamisenoot kui väike alkoholikogus."