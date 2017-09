Mees proovis ujuda Rootsist Eestisse

Distant Gotlandilt Saaremaale on linnulennult 150 kilomeetrit pikk, kuid Nopponeni sõnul tuleks ujudes see distant kindlasti pikem. "Sel korral jõudsin ujuda kaheksa ja pool tundi, siis oli aru saada, et pigem ujun koha peal kui liigun edasi," sõnas ta ja lisas, et selle distantsi ujumiseks oli ta arvestanud umbes 48 kuni 50 tundi.

Vaatamata keerulistele ilmaoludele ei olnud Nopponenil kordagi tunnet, et ta oleks vajanud päästmist. "Laine ja hoovus tulid vastu ja kui ma tavaliselt ujun neli kilomeetrit tunnis, siis juba alguses oli näha, et tänu ilmaoludele ujun ainult kolm kilomeetrit tunnis."

"Tahaksin inimestele teadvustada, et ujumine on väga vajalik oskus, vanasti öeldi, et lausa sama vajalik kui kirjutamine," tõdes ujuja.

Pooleli jäänud Rootsi ja Eesti vahelise distantsti võtab ujuja järgmisel aastal uuesti ette.