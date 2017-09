"Ringvaade" uuris, kuidas läks seekordne laulukirjutajate laager

Liisi Koikson oli tulnud laagrisse koos lapsega. "Talle meeldib kõik mis kõriseb, Entel-tenteli kava on ka lemmik," sõnas ta ja lisas, et lapse võttis ta kaasa, kuna usaldab tema maitset kõige enam.

Projektis lööb lisaks Eesti muusikutele kaasa ka välismaiseid tegijaid. Produtsent Leo Jupiter sõnas "Ringvaates", et ta ei ole ammu töötanud nii heade lauljatega nagu Ott Lepland ja Koit Toome. "Hääl ja tunnetus on ilmelised."

