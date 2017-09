Peagi alustab järjekordne Kuldse Maski teatrifestival

Mitmes maailma riigis on juba mõnda tegutsenud spetsiaalsed faktide kontrollimise üksused või organisatsioonid, et ajakirjandusest kinni püüda libauudiseid ja hoida ära pooltõdedega manipuleerimist. Milline on seis Eestis?

14. oktoobril toimub Sillamäel Helikon Opera solistide gala-kontsert, kus esitatakse populaarseid ooperi- ja operetiaariaid, romansse ja laule. Samal päeval etendub seal ka interaktiivne lasteetendus "Sammude muusika". See on kaasakiskuv vaatemäng ja tegevus – lapsed saavad teada, kuidas multifilmi helindatakse. Lasteetendus toimub ka Tallinnas, 15. oktoobril Nukuteatris.

Festivali eriprojektiks on kaasaegse ooperi "Doktor Haass" Euroopa esietendus Moskva teatrilt Helikon Opera. Ooperi on kirjutanud noor helilooja Aleksei Sergunin kaasaegse kirjaniku Ljudmila Ulitskaja libretole. Muusikalise külje pealt novaatorilik (džäss, barokk-muusika, punk-rokk, minimalism) ooper jutustab tuntud saksa arsti ja filantroobi elust Venemaal 19. sajandil. Ooperit mängitakse kaks korda Vene teatris, 15. oktoobril kell 16.00 ja kell 19.00.

Festivali avab Saša Pepeljajevi lavastus "Cafe Idioot" (Teater Moskva ballett) Fjodor Dostojevski romaani motiividel. Eelmisel aastal oli lavastus parim kaasaegse tantsu nominatsioonis. Ka Eestis tuntud koreograafi töö on suunatud laiemale auditooriumile on huvitav vaadata mitte ainult modernse balleti fännidele, vaid kõigile, kes on avatud uutele vormidele ja klassika vabale interpreteerimisele. Etendust näeb Narvas, Tallinnas ja Tartus.

