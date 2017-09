ERR tähistab muusikapäeva - viktoriin, soovikontsert ja teemasaated

ETV teeb pühapäeval kell 18.55 otseülekande Estonia kontserdisaalist, kus esineb rahvusmeeskoor, solistid ja Estonian Dream Big Band Siim Aimla juhtimisel. Õhtujuht on Kaie Mihkelson, lavastaja Eva Klemets. Ülekande režissöör on Ülle Õun, helirežissöör Teet Kehlmann, produtsent Ruth Alaküla.

ETV2 ekraanil algab pühapäeval kell 19.30 muusikapäevale pühendatud teemaõhtu "Muusika muudab!". Näha saab psühholoogilist draamat "Kontrapunkt", mis räägib autoõnnetuse tõttu ratastooli sattunud maailmatasemel viiuldajast, kes peab ületama iseenda sisemised hirmud ning mõistma, et ta on suuteline muusikaga teiste inimeste ellu rõõmu tooma. Samuti jõuab ekraanile muusikast tulvil saade "Arvo Pärt Inglite linnas", samuti helilooja Pärt Uusbergist ja tema loomingust jutustav film "Sisekõla", Kanada dokumentaalfilm "Musikaalne aju", eksperimentaalne kontsertfilm "Impromptu", suurejooneline EBBA muusikaauhindade gala jpt.

Klassikaraadio tähistab rahvusvahelist muusikapäeva 1. oktoobril suure soovikontserdi ja 26 tundi vältava muusikaviktoriiniga raadiojaama koduleheküljel. Hetkel on kodulehel käimas soojendusviktoriin. Viktoriin ja soovikontsert algavad mõlemad pühapäeval, 1. oktoobril kell 10. Saatejuhid Lisete Velt ja Taavi Libe lubavad kuulajate muusikasoovide täitumist ja võtavad vastu soove aadressil klassika@err.ee või saate ajal telefonil 611 4285. Stuudiosse on oodata ka muusikutest külalisi, kelle esituses kõlab eksklusiivsete ettekannetega soovikontsert.

Muusikapäeva viktoriin toimub seekord kahes kategoorias: on võimalik valida kergemate küsimustega variant või krõbedam versioon kogenud muusikasõpradele. Küsimused on vastusevariantidega, mitmes mõistatuses tuleb leida vastus muusikapala kuulates. Lahendada võib üksi, sõprade seltsis või terve klassiga, sest viktoriin on Klassikaraadio kodulehel aktiivne kuni esmaspäeva, 2. oktoobri keskpäevani. Kokkuvõttev saade, kus kuuleb ka õigeid vastuseid ja loositakse osalejate vahel muusikalisi auhindu, on eetris kell 13. Mullu lahendas veebiviktoriini rohkem kui 1200 kuulajat ning osa võtsid nii noored kui ka vanad muusikasõbrad ning mitmed kooliklassid üle terve Eesti.

Vikerraadio vestlussaates "Käbi ei kuku..." pole sedapuhku käbi tõesti kännust just kuigi kaugele kukkunud. Kõrvitsate (muusika)dünastiat esindavad Tõnis ja poeg Tõnu. Saatejuht on Sten Teppan. Muusikapäeva ideaalselt sobiv vestlussaade on eetris 1. oktoobril kell 10.10. Andres Oja muusikasaates kell 12.05 kõlavad aga instrumentaaltöötlused tuntud lauludest.

Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamise 1. oktoobril algatas 1975. aastal Rahvusvahelise Muusikanõukogu tollane president, legendaarne viiuldaja Yehudi Menuhin. Muusikapäeva idee on teha muusika kättesaadavaks võimalikult paljudele inimestele üle kogu maailma. Eestis on muusikapäeva tähistatud alates 2002. aastast, mil Eesti Muusikanõukogu algatas piduliku muusikapreemiate väljaandmise traditsiooni.