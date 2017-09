Teadlaste öö kulmineerub ETVs "Maahommiku" saatejuhtide vedamisel

Sel aastal keskendub festival eetikale, sest just teadlaste eetikast sõltub see, kas meie seas kõnnivad peagi ringi kloonitud inimesed või kas meie eest võtavad varsti otsuseid vastu robotid.

Saates uuritakse, millal hakatakse Eestis tootma isemõtlevaid roboteid. Mart Noorma annab selgitusi, kas raha ajab teadlased sõjatööstusesse. Tutvustatakse ka laborihiirte elu ning püütakse välja selgitada, kas tänapäeva Frankensteini loomine on reaalne. Lisaks avalikustatakse saates uudne isiksusetest, milles saavad osaleda ka vaatajad.

"Oleme mõlemad seda testi juba teinud ja tuleb tunnistada, et selle tulemused olid tõesti üllatavad," ütles saatejuht Laura Kõrvits. "Lisaks on meil saates veel üks katse, kus vaatajad saavad osaleda. Aga selleks, et mitte tulemust rikkuda, ei saa me sellest praegu rohkem rääkida," lisas Mari Tamm ja toonitas, et põnevust jagub kuhjaga.

Esmaspäeval alguse saanud festivali programmis on kokku 900. Erisaade festivalist jõuab ETV eetrisse täna, reede õhtul kell 21.40.