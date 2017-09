Allar Jõks hülgas auto

Jõks võrdles autost loobumist nutitelefonist loobumisega. "Raskus on selles, et sa pead oma samme natuke varem ette planeerima. Kui pead hommikul kell 8 olema teises linna otsas trennis, pead paremini välja mõtlema, aga seni on huvitav ja väljakutsuv olnud," jagas Jõks muljeid ETV saates "Ringvaade".

Jõksi eesmärk on oma autot mitte kasutada, seetõttu on ta sõitnud rohkem ühistranspordiga, Uberiga ja käinud jala. "Väikseid otsi, kus sa ümber istuma ei pea, neid saab kasutada muretult," rääkis Jõks, kes tõdes, et pikemate otsade sõitmine ühistranspordiga on katastroof. "Kui on ümberistumisi, siis meie skeem ei tööta nii hästi," lausus Jõks.

Negatiivseid kogemusi pole Jõksil ühistranspordis olnud, mees kiitis, et bussid ja trammid on puhtad ja ohutud. Ta lisas, et ühistranspordiga seotud hirmud on ülepingutatud. "Mina ei pea pärast bussisõitu duši alla minema," teatas Jõks.