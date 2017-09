DJ BoBo turgutab end Tallinna kontserdi eel šokolaadi ja jääkohviga

Rene Baumann ehk DJ Bobo esineb Saku Suurhallis juba sel laupäeval kaks ja pool aastat ettevalmistatud kontserdiga "Mystorial". Artisti soovidest selgub, et DJ BoBo vajab enne lavale astumist puuvilja, mahla, jääkohvi ja Šveitsi šokolaadi.

"Mystoriali" taustatantsijad vajavad energia saamiseks tummisemat sööki, nii on lava taga vaagnad liha, juustu ja krõpsudega. Erinevalt väga paljudest teistest Eestis käinud esinejatest puudub artistil soov suures koguses alkoholi järele, bändimehed soovivad pärast kontserti vaid kohalikku õlut proovida.

DJ Bobo alias Rene Baumann on müünud üle 15 miljoni albumi, olnud muusikaedetabelite tipus ja teeninud kümneid muusikaauhindu üle maailma. Tema varajast loomingut iseloomustavad palmid, lahtised autod ja mõnusad suvised rütmid. Muusikataevasse on DJ Bobo ennast viinud lauludega "Somebody Dance with Me", "Everybody", "Freedom" ja "Keep on Dancing".

DJ BoBo ise on septembris Tallinna jõudvast etteastest väga elevil. "Selle juubelituuriga tahame me inimestele väga palju anda," lubas artist.

DJ Bobo Mystorial Tour toimub Tallinnas, Saku Suurhallis 30. septembril.