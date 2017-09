Studios astub üles Briti tantsmuusika duo Dusky

2. oktoobri "Plekktrummis" on külas kunstnik Maria Kapajeva, kelle näitust "Unistus on helge, veel ebaselge" saab vaadata Narvas Tallinna Fotokuu raames. Näitus uurib Kreenholmi tekstiilivabriku sotsiaalset pärandit.

Viimastel aastatel on duo esinenud üle maailma, millest inspireerituna sündis möödunud aastal ka album "Outer". Albumiga algas nende jaoks uus ajastu, kui nad hakkasid tegema ka Dusky kontserte, millega pälvisid tähelepanu nii kodumaal kui festivalidel üle maailma. DJ Mag’s Best Of British tituleeris nad 2016. aastal parima kontsertbändi tiitliga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel