Transsooline Mart: minu keha on minu kodu, olen sellega rahul

"Etendus ise oli väga huvitav. Seal need transsoolised mehed näitasid lavalises mõttes, kuidas näevad välja ühiskonna poolt normaalsed naisrollid ning meesrollid. Kui üks inimene kehastas mõlemaid rolle, oli päris huvitav vaadata, kuidas see füüsilise poolega kokku läheb või vastuollu satub," kirjeldas mees Soome lavastust "Vikerhommikus".

Seni on antud kaks "Muutujate" etendust, mõlemad neist täismajale. Täna õhtul toimub kolmas ja viimane etendus Tartus ERM-i teatrisaalis. "Ma terve publiku eest ei saa rääkida, kuidas kõigi emotsioon oli, aga mulle tundus, et jäädi rahule," rääkis Mart oma kogemusest.

Dokumentaalteatrilavastus “Muutujad” uuendab maskuliinsuse mõistet. Laval on viis inimest, kellest igaühel on oma lugu ja kogemus seoses nende soo

defineerimisega. Nende seas on nii soovahetajaid kui ka neid, kes ei soovi

üldse oma sugu määratleda.

"Seal uuriti, kuidas inimesed ise jõudsid omadega sinnamaale, et nad on

transsoolised ja kuidas nende teekond on olnud. Hästi huvitav oli kuulata,

igal inimesel oli täiesti erinev lugu, kuidas nad seda üleminekuperioodi on

läbi elanud," kirjeldas Mart.

Kodus oma kehas

Mart kirjeldas, et transseksuaalsus et ole tema jaoks otseselt mingi probleem. "Bioloogilises mõttes, kui ma kunagi sündisin, arst vaatas, et seal on

vagiina või peenis, teeme selle järgi otsuse. See otsus, mis kunagi ühe

inimese poolt sai langetatud minu eest, siis tänaseks päevaks olen mina selle konkreetse otsuse ümber lükanud. Läbi hormoonravi olen ma aidanud enda

füüsilist poolt järele sellele, kuidas ma ennast sisemiselt tunnen ja läbi

selle näevad teised inimesed mind sellisena nagu ma tegelikult olen," kirjeldas mees.

Ta lisas, et oli nõus ka etenduse moraaliga. "Kui etenduses öeldi, et minu keha on minu kodu, siis see on minu kodu ja ma olen oma koduga rahul. Nüüd olen lihtsalt veel rohkem rahul kui enne olin," selgitas Mart.

Oma kogemusi jagab mees ka teistele abivajajatele. "Mul on kuidagi kogu üleminekuprotsess väga valutult läinud. Võtsin otsuse vastu, et nüüd on õige aeg minu jaoks käes, et alustada üleminekuga ja igalt poolt ma olen puhtalt läbi ujunud, mul ei ole mingeid probleeme ega takistusi olnud ei perekonna, kolleegide ega sõpradega. Väga palju trans inimesed kardavadki seda, et teistel tekivad suured negatiivsed emotsioonid ja tunnevad suuremat rõhumist," selgitas ta. Hormoonravi kestab mehe jaoks elu lõpuni.

Eestis on umbes neli protsenti LGBT kogukonda kuuluvaid inimesi, neist väike osa on transsoolised.