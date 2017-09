Täna saab veel viimast päeva soetada Vahur Kersna skandaalset taiest

Heategevusprojekti "Maalides head" tarbeks sündinud Vahur Kersna skandaalset maali on võimalik soetada veel täna südaööni.

Ajakirjanik Vahur Kersna joonistas ETV saates "Ringvaade" presidendi portreele lilled, kuldvõtme, vuntsid ja prillid. Päev hiljem lükkasid heategevusprojekti "Maalides head" eestvedajad Kersna taiese tagasi ja tunnistasid, et see ei sobi nende oksjoni temaatikaga.

Maal saadeti tagasi ajakirjanikule, kuid Raadio 2 saade "Vabakava" otsustas skandaalse teose maha müüa. "Vahur tahtis head ja me siiski müüme osjonil selle skandaalse teose maha. Kindlasti on Eestis inimesi, kes mõistavad Kersna kunsti, teose alltekste ja on nõus läbi oksjoni head tegema," ütles Raadio 2 saatejuht Mihkel Ulk.

Projekti eestvedajad rääkisid "Vabakava" saatejuhtidele, et seni on kunstiteosed maha müüdud keskmiselt 20 euro eest. Vahur Kersna teos on internetikeskkonnas kogunud juba 275 eurot.

Kersna teose müügist saadud raha annetatakse Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule ja heategevusfondile Minu Unistuste Päev nagu oli algselt plaanis ka "Maalides head" meeskonnal.

"Maalides head" projektis teevad kaasa Ivo Linna, Märt Avandi, Liis Lemsalu, Anni Rahula, Gertu Pabbo, Rasmus Rändvee, Helen Adamson, La La Ladies ja Londonis elav kunstnik Meriliis Rinne.

Oma pakkumise saab esitada SIIN.