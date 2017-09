Vikerraadios tuleb taas kokkuvõttevõistlus "Tuum"

Tekst avaldatakse Vikerraadio kodulehel reedel, 29. septembri hommikul kell 9, viimane aeg oma töö ära saata on 30. septembril kell 19.

Žürii esimees, Tartu ülikooli õppejõud Tiit Hennoste ütleb, et ainult hea kokkuvõtja saab olla edukas: "Kokkuvõtete tegemise oskus on tänapäeva kiires maailmas vajalik igal alal. Kokkuvõtteid peavad tegema õpilased ja ministrid, üliõpilased ja teadlased, ametnikud ja parlamendisaadikud, nõunikud ja projektikirjutajad, kirjanikud ja ajakirjanikud jne. "Tuum" annab hea võimaluse oma oskused proovile panna."



Võistlusest on võimalik osa võtta üksi või võistkonnana. Võistkonna võib moodustada perekond, sõpruskond, kooliklass, lehetoimetus, ministeeriumi osakond jne. Võistkonna suurus on vaba. Auhinnad on rahalised, parimale kooliõpilasele antakse eriauhind.

Soovitame kuulata Vikerraadio "Keelesaadet", kus Tiit Hennoste jagab võistlejatele näpunäiteid.

"Tuuma" korraldavad Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ning rahvusringhääling koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, emakeele seltsi ja Eesti emakeeleõpetajate seltsiga. Töid hindab žürii koosseisus Tiit Hennoste (esimees), Martin Ehala, Külli Habicht ja Jüri Valge. Võitjad antakse teada keelehooldekeskuse konverentsil 20. oktoobril.

Lisainfo Vikerraadio kodulehel.