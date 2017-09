Must lesk saabus Eestisse koos juuksehooldustoodetega

Eesti metsades sellist ämblikku ei kohta. Konkreetse ämbliku tõi maale Krister Kurn.

"Kuna me tegelema juuksehooldustoodete maaletoomisega, siis meile tuli alusetäis kaupa Californiast. Seal vahel see väike külaline oli," selgitas Kurn.

Kui Kurn oli välja selgitanud, kellega tegu on, siis ta võttis ühendust arahnoloog Mart Meristega.

"Ta võibolla ei ole maailma kõige mürgisem, aga ta on maailma üks ohtlikumaid just seepärast, et inimestega kokkupuuteid on tal palju ja tema mürk on tõepoolest väga mõjus," rääkis Meriste.