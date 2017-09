"Pealtnägija" eksperimendis põrusid kõik kolm sensitiivi

Digitaalvaldkonna tippkohtumine on tohutu logistiline väljakutse. Lisaks tipp-poliitikutele ja delegaatidele saabub Eestisse üle pooletuhande ajakirjaniku, kellele on Kultuurikatla ümbrusse pandud püsti suured telgid ja soojakud ning ehitatud täiesti uus pressiala.

Pärast eksperimenti küsis "Pealtnägija" ka sensitiivide kommentaari ja vastasid ainult kaks. Alissa ütles, et ei oodanud tüssamist ega tundnud seda seepärast ära. Lourdes tunnistas, et pole kunagi teinud koostööd õiguskaitseorganitega.

Esimesena sai Timur ühendust Alissaga – selgeltnägijaga, kes lubab kõrvaldada kõik probleemid ja seejuures täiesti konfidentsiaalselt. Teenuse eest kasseeris ta 20 eurot, aga ei saanud aru, et lugu on väljamõeldud ja rääkis innukalt, mis olematu vennaga juhtus. Vähemalt püüdis ta lähedasi lõpuks rahustada.

Tegemist on saatetiimi eksperimendiga. Timuri õige nimi on Marat ja tema vend ei ole kadunud. Saates näidatud fotol on sisuliselt võõrad inimesed, kes pole Tais kunagi käinud.

"Kuu aega tagasi sõitis tema vend naisega Taisse pulmareisile. Sestpeale pole paarist midagi kuulda. Telefon ei vasta, suhtlusvõrgustikus vaikus. Kohalik politsei keeldub aitamast. Sugulased on paanikas. Lähedaste viimane lootus on selgeltnägija."

Maris Järv ja Markkus Ansberg on vaid kaks näidet 457 inimesest, kes on Eestis teadmata kadunud. Pea igas vähegi kauem kestnud ja avalikkusse jõudnud otsingus tulevad peale politsei ja teiste proffide mängu selgeltnägijad, kellelt lähedased ise abi otsivad või kes tihti ka ise end pakuvad. Mis abi on sensitiivist? ETV+ kanali saate "Insight" kaasautori Ilja Dotšariga võttis "Pealtnägijaga" ette pisut jultunud eksperimendi.

