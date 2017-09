Eesti Laulu laagri galerii: vaata, kes sel korral kaasa löövad

Nagu ka eelmisel aastal, siis ükski Eesti Laulu Akadeemia raames loodud laul automaatselt konkursile ei pääse, enne tuleb läbida eelžürii hääletusvoor. Eelmise aasta Eesti Laulu Akadeemiast pääses konkursile kolm lugu – Laura Pritsi "Hey, kiddo!", Liis Lemsalu "Keep running" ja Rasmus Rändvee "This Love".

Eesmärgiks on luua kuni 16 laulu, mis kandideeriksid ka Eesti Laulu konkursile. Kaheksa laulukirjutajat on laagrisse tulnud välismaalt, Eestist on kohal nii Lenna, Reket kui ka Taavi Paomets.

Ka sel korral moodustatakse meloodiakirjutajatest ja produtsentidest kolmeliikmelised meeskonnad, igas meeskonnas on kaks Eesti kirjutajat ja üks välismaine produtsent. Osalejate valikul on oluliseimaks kriteeriumiks varasem laulukirjutamiskogemus, muuhulgas peetakse silmas meloodiakirjutajate ja produtsentide jaotumist. Osalejate lõplikul valikul osalevad Music Estonia ja Eesti Laulu Akadeemia esindajad ning ka välispartnerid.

