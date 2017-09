ERR Menu nädalasoovitused kultuuri- ja meelelahutusgurmaanidele

1. Muusikapäev

Pühapäeval, 1. oktoobril leiab taas aset muusikapäev, mis toob üle Eesti kokku 750 muusikut ja 120 tasuta kontserti. Kuna muusikapäev soovib tasuta muusikaelamust pakkuda võimalikult paljudele huvilistele, on ka kontserdipaigad valitud vastavalt. Nii kõlab muusika näiteks kontserdisaalides, kultuurimajades, kaubanduskeskustes, trammides, raudteejaamas ja turul. "Muusikapäev toimub sel aastal pühapäeval, mistõttu on programm varasemast mõnevõrra erinev. Soovime pakkuda peredele ühist vaba päeva veetmise võimalust, samuti näiteks võimalust väljasõiduks. Nii on tänavu arvukate väiksemate muusikaliste üllatuste kõrval valikus rohkem tegevusi ühes paigas," rääkis muusikapäeva projektijuht Marili Jõgi.

ERRi kultuuriportaalis on võimalik pühapäeval otseülekandes nautida kontserte kell 15.00 restoranist Kivi Paber Käärid ning kell 16.35 trammist nr 4 suunal Tondi-lennujaam.

2. Musta huumori pärlid Artises

27. septembrist algab kinos Artis juba teist sügist "Musta huumori pärlite" eriprogramm, mille raames jõuab linale viis viimaste aastate tumeda komöödiažanri tippteost. Must huumor käsitleb sageli delikaatseid teemasid nagu haigused või surm, leevendades nende teemade eksistentsiaalset tõsidust.

Programmi avafilmiks on 2017 aastal parima originaalstsenaariumi Oscarile nomineeritud satiiriline "Homaar" ("Lobster", rež Yorgos Lanthimos), mis on sünge, kuid elegante düstoopia totalitaarsest ühiskonnast, kus vallalised inimesed, kes ei suuda partnerit leida, muudetakse loomaks ja saadetakse ära metsa. Programmis linastub veel hoogne Taani krimikomöödia "Väikelinna mõrvarid", mis jutustab kahest tüdinud abielumehest, kes tellivad oma naistest vabanemiseks vene palgamõrvari. Ent peagi tuleb neil endil naiste tellitud tapja eest põgenema hakata. Ekraanile jõuab veel Argentiina päritolu terav ja peenekoeline mängufilm "Aukodanik", mis räägib Nobeli kirjanduspeemia võitnud kirjanik Montovanist, kes võtab vastu küllakutse kodulinnast. Sellest saab aga tema elu halvim otsus, kuna nüüd tuleb tal silmitsi seista päris inimestega, kes on end ära tundud tema romaanide karakteritena. "Vorstike" on lugu taksikoerast, kes satub ühe veidra peremehe juurest teise juurde. Vaimukas "Jaht metsinimestele" räägib vanemateta Rickyst, kes püüab oma kasuisa abiga metsikus looduses põgenedes pääseda uude asendusperre sattumisest.

3. Koolitantsu Kompanii uuslavastus "Jaht"

Võru Kandles esietendub 29. ja 30.septembril Koolitantsu Kompanii uuslavastus "Jaht". Müstiline, salapärane ja mõistatuslik "Jaht" etendub vaid kahel korral seitsmeteistkümne noore tantsija esituses ning jutustab loo inimestest meie ümber, meie nõrkustest ja tugevustest. Koreograaf Andre Laine toob lavale tantsulavastuse eesti rahvapärimuse ainetel.

"Jahi" tantsijad valiti välja Tallinnas, Tartus ja Haapsalus kevadel 2017 toimunud konkurssidelt ning lavastus sündis kaheksapäevase intensiivse prooviperioodi käigus augustis. Tegemist on Koolitantsu Kompanii viienda lavastusega kahe aasta jooksul. Sel hooajal on veel esietendumas Ruslan Stepanovi, Aleksandr Žemžurovi ja Eliisa Sirelpuu tantsulavastused noorte tantsijatega.

4. Disainiöö

Tallinna Disainiöö festival on igaastane suurüritus, mis demonstreerib Eesti ja teiste maade disainerite saavutusi ning käivitab arutelusid disaini rollist tänapäeva ühiskonnas. Seekordne Disainiöö toimub ajaloolises Noblessneri allveelaeva tehases. XII Tallinna Disainiöö festival (25.09-1.10.2017) programm keskendub disaini kultuurile.

Ka sel sügisel kerkib Disainiöö raames Noblessnerisse Disainitänav, kus liiklemiseks pole tarvis juhiluba. Kulge rahulikult keset head disaini, sest oma aadress on nii parimal moe- ja aksessuaari-, kui ka toote- ja sisustusdisainil. Lisaks silmailule on Disainitänav hea võimalus parimat disaini ka endale soetada. Loomulikult ei puudu Disainitänavalt ka maitseelamused.

Reedel toimuv Disainioksjon on meelelahutuslik disainisõprade kohtumispaik, kus saab soetada ägedaid asju ja toetada disaini või lihtsalt lõdvestuda ja nautida üritust. Enampakkumistest kogunenud tulu läheb heategevusfondi, millega toetame iga aasta erinevate disainitudengite õpinguid või töötubasi välismaal.