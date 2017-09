Arch Enemy soovib lava taha piima, juustu ja kohalikku õlut

14-pealine tuuriseltskond saabub Eestisse laupäeva hommikul pärast väljamüüdud kontserti Riias. Bändi riietusruumi Rock Cafes on muuhulgas palutud 95 pudelit vett, juustuvalikut, šokolaadi, kaks liitrit apelsinimahla, piima, 48 pudelit kohalikku õlut ja kaks pudelit punast veini. Eraldi on rõhutatud, et kogu lavatagune peab olema suitsuvaba ning terve päev peab olemas olema värske kohv.

Bänd jõuab Tallinnasse tuuri "Will To Power Tour 2017" raames. Kontserdi külalisesinejana astub üles Ukrainiast pärit Jinjer.

