Venemaa burgerikett tahab keelustada populaarse õudusfilmi "See"

Stephen Kingi loomingul põhinev õudusfilm "See" ("It") võib küll maailmas rekordeid lüüa, kuid Venemaal tahetakse film kinodest eemaldada.

Burger Kingi Venemaa osakond esitas Veneföderaalsele monopolivastasele teenistusele (FAS) kaebuse, et filmis nähtav kloun on liialt sarnane nende konkurendi McDonaldsi maskotile, vahendas Independent.

"Me ei saa sisu osas ettekirjutusi teha, sest režissööril ja stsenaristil on oma loominguline lähenemine igale tegelasele," kommenteeris FAS-i esindaja.

FAS kinnitas, et teenistus otsustab, kas filmis on reklaame või tootepaigutust, kuid lisas, et segadus klouniga võis tulla Youtube'i McDonaldsi versioonist, kus Stephen Kingi romaani tegelasena lööb kaasa ettevõtte maskott Ronald.

"See" jookseb sajas Venemaa kinos ning on seal teeninud pea 12 miljonit eurot. Hiljuti teatati, et maailmas populaarne õudusfilm saab ka järje.

Andy Muschietti lavastatud õuduspõnevik põhineb samanimelisel Stephen Kingi romaanil, mis on juba aastakümneid lugejais õudu tekitanud. Muschietti lavastatud filmi stsenaariumi loojad on Chase Palmer, Cary Fukunaga ja Gary Dauberman.